No están siendo momentos fáciles para Aurah Ruiz , que ha vuelto a ver cómo su relación con Jesé Rodríguez se tambalea por una serie de rumores de infidelidad que señalan directamente al futbolista del U. D. Las Palmas. Aunque de momento la pretendienta de ' Mujeres y hombres y viceversa ' no ha confirmado de manera oficial su ruptura sentimental, lo cierto es que ha dejado caer ciertas pistas que podrían confirmar que su relación habría terminado de manera definitiva. Es más, estas últimas horas la canaria se ha refugiado en brazos de su hijo Nyan , que se ha convertido en su único motivo para sonreír y salir adelante.

Aunque de momento Aurah no ha confirmado su ruptura sentimental de manera oficial, sus últimas declaraciones en mtmad dejan bastante claro que lo suyo podría haber terminado saltando por los aires de la peor manera posible: "Me he sentido traicionada" o "no me pagó el dinero del videoclip", son algunas de las contundentes declaraciones que la extronista de 'MyHyV' daba hace apenas unos días.