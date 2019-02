Aurah 'GH VIP' sorprende llorando ante la camára: “No lo estoy pasando bien”

Todo ha tenido lugar tras recibir varios vídeos de sus fans en los que le han dedicado sus mejores palabras. Lo que no se esperaba Aurah es que, tras verlos, acabara rompiéndose frente a la cámara y llorando. Para aclarar un poco la situación, la exconcursante de ' GH VIP ' ha confesado que le está pasando para encontrarse así: "Me da mucha vergüenza grabarme esta reacción al vídeo que acabo de ver, pero es que me resulta tan bonito... No estoy pasándolo muy bien ahora mismo ". Si quieres saber todos los detalles, dale al 'play' del vídeo que encabeza la noticia.

Aurah ha querido explicar un poco mejor todo esto, pues sus imagen llorando nos ha sorprendido a todos: "Estoy saturada de todo, pero muchas gracias por lo que me habéis mandado. Lloro de alegría y al final resulta que todo no es bonito. No hay que subir solo lo bonito. Me ha encantado el vídeo que me habéis mandado, así que muchas gracias. Al final lo bonito es con lo que me quedo, que tengo los mejores fans del mundo y que cuando tengo un día malo me alegran. Los quiero mucho, nunca había subido un vídeo llorando, pero bueno, estoy un poco saturada y quizás es normal que tenga que llorar".