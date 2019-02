Verdeliss muestra la foto más especial con su bebé y recibe una sorpresa de El Koala: “Esto es la realidad”

Con un bonito texto en el que Verdeliss relata lo que está viviendo, la 'youtuber' y exconcursante de 'GH VIP' ha mostrado la foto más especial junto a su hija Miren: "Esto es la realidad...sin edulcorar. Fuertes, valientes y guerreras, pero por momentos apesadumbrabas 😔 En su día temí a la lactancia materna, a verme desbordada por la demanda, a no ser suficiente, a sentir vergüenza. Entonces me “arriesgué” con las mellizas y el vínculo que creamos me reconcilió conmigo misma y sanó mis miedos❤️ Con Miren no imaginé que los comienzos fueran estos...esperaba un bebé rollizo casi trepando por instinto al alimento del cuerpo de su madre, esas primeras miradas y roces que enamoran a fuego. Pero no fue así, es duro escuchar el ruidito de una máquina extrayendo la leche, programar la alarma cada 3 horas, día y noche, con su dolor y soledad...empacarlo y lactar a través de una sonda nasogástrica. En cierto modo, doy gracias. Volvemos a los sentimientos encontrados: la leche es nuestra terapia, siento que seguimos unidas. Lo que empezó con el cordón umbilical se mantuvo con los pechos".