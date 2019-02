Mila carga sin piedad contra Matamoros y su novia: “Me aburro con las Barbies de Kiko”

Si algo caracteriza a Mila Ximénez es que no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa. Precisamente ha sido en su blog de 'Lecturas' donde la colaboradora de 'Sálvame' ha reflexionado sobre la nueva relación de Kiko Matamoros: "No quería entrar en esta presunta, real, imaginada, guionizada u organizada relación de mi compañero Kiko con su nueva novia. Quería creerme esta historia, pero no me lo está poniendo fácil. No dudo de que tenga éxito con las mujeres, pero no sabe elegir. Él sabe que es una señora con sus años, magníficamente cumplidos, de Albacete, que se ha buscado la vida como ha podido. Y es respetable".