Azahara 'GH' se despide de su perrita Siri con una emotiva carta: "Tengo el corazón totalmente roto"

"Quería escribirte algo bonito, mi amor, y no me salen más que lágrimas. Siento no poder expresar todo lo que tengo en mi corazón. Tengo el corazón totalmente roto, ayer fue el día más duro de mi vida: tenía que dejarte ir. No te solté en ningún momento, no paré de decirte que mamá estaba contigo y que te quería... Tú, mi vida, movías tu colita porque sabías que tu familia estaba ahí, nos sentías. Es un dolor inexplicable, solo sé que me duele por dentro. Entro a casa y te busco, oigo tus uñitas por los pasillos, tu fuerte respiración y me giro cuando cocino porque pienso que estás ahí esperando a que caiga algo y sonrío, como hago siempre. Es que te quiero con toda mi alma y no sé vivir sin ti. No sé cómo era mi vida antes de compartirla contigo y no sé cómo hacerlo. 13 años llenos de amor peludo Siri mía. Gracias por quererme, gracias por estar siempre ahí, gracias por existir. Mil Gracias por todo el cariño que le habéis mandado, se fue a descansar", ha escrito Azahara junto a una tierna imagen en la que aparece con su perrita frente a frente mirándose a los ojos con amor.