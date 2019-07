Toñi Moreno muestra su tripita de embarazada por primera vez: "Y una mañana, no te reconoces"

Toñi no puede estar más feliz. Tras confirmar completamente ilusionada que está embarazada , la presentadora ya se encuentra en el tercer mes de esta bonita etapa de su vida: su embarazo. "No quiero hacer declaraciones porque todavía es muy pronto, estoy de dos meses. Soy súper supersticiosa", confesaba en exclusiva a este medio. En este tiempo, hemos podido ver a la andaluza igual de sonriente que siempre y cumpliendo con todos sus compromisos profesionales, que no son pocos.