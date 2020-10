Más sincera que nunca, Azahara habla sobre su relación con Juanma

Lo cierto es que la it-girl ha reconocido que aumentar la familia no es algo que descarte porque sus peques “le dan la vida”. “Aunque también me dejan sin energía”, ha reconocido. “Después me vienen flases de lucidez y pienso: ‘Pero hija mía, si vais como motos con tanto trabajo’. Y, claro, es que después no hay vuelta atrás”, ha señalado junto a una preciosa foto en la que aparece toda la familia.