Delmar, hijo de Azahara y Juanma, ya ha cumplido los dos años

Y es que no hay juego ni aventura que se le resista. Si hay un ápice de diversión, allá que va Delmar. Eso sí, siempre de la mano de Natura, su hermana e inseparable compañera de vida. Aunque a sus papás los tiene "derrotados", la energía y la luz que Delmar desprende de forma natural se ha convertido en el combustible de Azahara y Juanma , que no hay cosa que disfruten más que ver a sus dos hijos crecer.

Eso sí, la pareja de exconcursantes de 'GH' no puede evitar sentir ese pellizquito de nostalgia al ver cómo sus pequeños van cogiendo altura y se vuelven cada vez más independientes. "Ha sido cumplir dos añitos y notar un cambio en sus expresiones, gestos, comportamientos e, incluso, sus movimientos. Ya no es tan bebé y me da mucha melancolía, pero qué bien me lo paso contigo. Te quiero, mi pequeño terremoto", ha escrito la influencer andaluza, reflexionando sobre lo rápido que pasa el tiempo cuando se es madre.