Bea 'GH' estalla y confiesa su deslealtad a Rodri: "Hice lo que me apetecía en ese momento"

El último vídeo de su canal de mtmad, 'Bea y punto', le ha servido a Bea para confesar algo que llevaba mucho tiempo reconcomiéndola por dentro. Si en la primera parte de este vídeo la exconcursante de 'GH' relataba todos los desplantes que había sufrido por parte de Rodri, en esta ocasión Bea ha confesado el "desliz" que tuvo con una persona de su pasado: "Surgió. Yo hice lo que me apetecía en ese momento. No me voy a quitar, ni echar más culpa de la que tiene. Os puede parecer bien o no, pero no he engañado a nadie", ha comenzado explicando Bea.