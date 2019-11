Bea 'GH' habla de su bronca con Rodri y le manda un mensaje: "Estoy dispuesta a tomar un café"

La exconcursante de 'GH' ha reconocido que está trabajando para no alterarse en exceso cuando le suceden este tipo de cosas, de las que no se siente nada orgullosa. "Es cierto que cuando entró por teléfono me puse muy nerviosa porque perdí las formas. Perdí los papeles porque cuando tengo algo de razón y se me está quitando, no sé cómo actuar", ha confesado la 'influencer', que no ha ocultado en ningún momento su sorpresa ante las palabras de Rodri. "No sé por qué reaccionó así conmigo", ha asegurado la exconcursante del 'reality' más famoso de Guadalix de la Sierra.