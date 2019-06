Bea 'GH', impresiona con un nuevo e impactante look: "Me siento más divina que nunca"

La que fuera ganadora de 'GH' no deja de ser noticia, no sólo por su actual y primera crisis con Rodri sino también por sus constantes y característicos cambios de look: media melena, pelirrojo o largo y blanco. En esta ocasión, Bea ha sorprendido con un nuevo y radical look con el que hasta el momento no se había atrevido, melena rubia larga, flequillo y ondas en las puntas. ¡Un rollo muy muñeca Barbie!



Ha sido a través de sus stories donde Bea, junto a otra exconcursante de 'GH', Amor Romeira, ha contado paso por paso su gran cambio radical de look. Bea está ahora rubia platino, con flequillo y muchísimo volumen en las puntas.