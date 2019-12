Bea y Rodri 'GH' compiten por el mejor posado con sus parejas y reciben críticas: "Es para darle celos"

La polémica está servida: Bea y Rodri presumen de sus parejas y compiten por la mejor foto

¡Love is in the air! Tras la sonada y polémica ruptura de Bea y Rodri parece que los dos han rehecho, por fin, su vida amorosa. La exparejita, que comenzó su historia de amor entre las cuatro paredes de la casa de 'Gran Hermano', ha dado carpetazo de una vez por todas a su relación y han seguido su propio camino... ¡o eso parece! Porque lo cierto es que sus seguidores consideran que no parecen haberse olvidado del todo de lo suyo. Y es que, a juzgar pos sus últimas publicaciones en redes, creen que podrían haber empezado una "guerra de piques" para ver quién consigue la mejor foto con su nueva pareja.

Bea retoma su relación con Adrián

La ganadora de 'GH' ha demostrado que el conocido dicho "segundas partes nunca fueron buenas" no tiene nada de cierto. Al menos en su caso. Y es que, quién le iba a decir a ella que el destino iba a querer que le diese una segunda oportunidad al que fuera su novio, precisamente, justo antes de Rodri. ¡Pues así ha sido!

Adrián, que hasta hace bien poquito era un completo desconocido para nosotros, le está cogiendo el gusto a ponerse delante de la cámara y no hace mucho pudimos verle protagonizando un vídeo de mtmad junto a su chica.

"Siento rabia porque veo que no te ha llegado a valorar y disfrutar como te podía haber disfrutado y creo que se ha aprovechado de ti", señalaba frente a la cámara hablando sin cortarse un pelo sobre Rodrigo. Algo que no sentó del todo bien al madrileño que, recordemos, aprovechó la fiesta del aniversario de mtmad para entrar por teléfono y reclamarle a su ex (que ejercía de maestra de ceremonias) que dejase de mencionarle en todos sus capítulos.

Desde que la valenciana oficializara su relación, sus posados en Instagram no han cesado y hemos podido ser testigos de su álbum de fotos más personal e íntimo. Caricias, besos, miradas y más besos. Esta ha sido la última instantánea que la parejita ha regalado a sus fans.

Hasta aquí todo..."normal", ¿no? Bueno, pues agárrate a lo que puedas porque parece que la competición por la mejor y más romántica foto ha comenzado. ¡Te lo contamos!

Rodri y Claudia, la parejita del momento

Hace un mes la noticia de su noviazgo salía a la luz precisamente aquí, en 'Outdoor'. La encargada de confirmar que se "estaban conociendo" era la propia extronista, que hablaba en exclusiva con nosotros para aclarar todos los rumores. "Hablamos y nos vemos", nos contaba. Sin embargo, su relación ahora es más que una realidad. La parejita ya no se esconde y ha proclamado su amor a los cuatro vientos en su perfil de Instagram. "Todo el mundo sonríe en el mismo idioma", ha escrito el exconcursante de 'GH' junto a una imagen de lo más romántica en la que la catalana aparece sonriendo y cobijada en su hombro. ¡Pero la cosa no se ha quedado ahí! Y es que la extronista ha respondido a su chico de la manera más cariñosa: "A mí me haces sonreír tú".

La polémica está servida entre los fans

Como era de esperar, este detalle no ha pasado por alto para los seguidores de ambos y, mientras unos piensan que es Bea la que lo está haciendo todo para llamar la atención de él, otros piensan que es al revés. "¿No te das cuenta de que hace lo mismo que hacía con Rodri para darle celos?", comenta un internauta, que se ha encontrado con la respuesta de otro usuario. "Será al revés. Él lo hace para que lo vea ella", ha respondido dando comienzo a una "guerra" entre fans.