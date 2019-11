Bea y Rodri 'GH' se enzarzan en directo tras su ruptura: "La cuerda se está tensando mucho"

Rodri 'GH' estalla contra Bea y protagonizan una tensa discusión

Bea Retamal se puso ayer sus mejores galas para ejercer de maestra de ceremonias del fiestón que se celebró en Mediaset por los tres años de vida de mtmad. Sin embargo, lo que podía haber sido un evento de lo más divertido, se convirtió para la ganadora de 'Gran Hermano' en una pesadilla. Todo saltó por los aires con el vídeo que mandó Rodri pidiéndole a su ex respeto y que le dejase de nombrar de una vez por todas en sus vídeos. No contento con eso, el que fuera habitante de la casa de Guadalix de la Sierra entró en directo por teléfono. Fue entonces cuando se desencadenó una acalorada discusión llena de reproches que terminó con ella saliendo del plató indignada. Te contamos la cronología del ultimátum de 'Rodéanos'.

Adrián, el nuevo novio de Bea, entra en plató para sorprender a su chica

Feliz y radiante: así comenzaba la valenciana este señalado día en el que había sido elegida para orquestar la celebración por los tres años de mtmad. Además, la exconcursante de 'GH' contaba con la especial compañía de su chico que, después de aparecer por primera vez en el último capítulo del canal de su novia, no quiso perderse este momento tan especial para ella. Tanto fue así, que Adrián decidió entrar en directo en el plató para sorprender a su chica en un romántico acto de amor.

Rodri felicita el aniversario en un vídeo con pullita incluida para su ex

Minutos después se visionaba un vídeo del madrileño que, aunque no pudo acudir a la fiesta, no quiso perder la oportunidad de felicitar a todos el aniversario con un vídeo con dardo incluido para su ex. "Aunque ya no trabajo ahí, veo que me siguen nombrando", señalaba el 'influencer' que, no contento con eso, decidió mandar un vídeo en directo respondiendo a los comentarios de su ex y pidiendo respeto.

El exconcursante de 'GH' responde a la influencer y pide respeto

"Hago este vídeo porque he recibido un montón de mensajes porque se ha dicho no se qué historia. Ya me he cansado de que se hable de mí continuamente bajo pago todas las semanas (...) Si yo hubiese abierto el cajón de la m*erda, seguramente hubiese salpicado mucho", sentenciaba Rodri sin ocultar su cabreo. "Llevo nueve meses aguantando que se hable de mí continuamente, todas las semanas, diciendo mil historias. Nunca he contestado a nada (...) Me han llamado interesado y llevo meses callado, sin ganar un duro, cuando tú estás ganando dinero hablando de mí todas las semanas", ha continuado el madrileño, mirando directamente a cámara.

"Olvídame ya, pasa página y no me nombres en ningún sitio, que se te ve mucho el plumero. Déjame en paz...tú y todo lo que tenga que ver contigo, porque me estoy cansando. La cuerda se está tensando mucho y los dos sabemos lo que hay. Vamos a parar esto. Vive tu vida, haz tus vídeos pero deja de nombrarme y sé feliz", sentenciaba el 'influencer' en este vídeo que conseguía provocar la reacción de la valenciana, que le retaba a entrar por teléfono para poder mantener una conversación de tú a tú.

Rodri entra por teléfono y se desata una acalorada discusión en pleno directo

Y así fue. Rodri descolgó el teléfono y se enzarzó en una discusión repleta de reproches en la que ambos sacaron todos los trapos sucios de su historia. "Yo he opinado de tu relación con Claudia porque tú contestaste a una pregunta sobre mi relación con Adrián", se defendía la presentadora del programa. "No, tú llevas hablando de mí ocho meses, todos los martes", respondía él haciendo referencia a sus capítulos semanales de mtmad.

"Yo no he expuesto nada. No he hablado de ti ni de tu pareja en ningún sitio. No tienes respeto por nadie y ya me he cansado. Sabes lo que hay, desde un principio y sabes cosas que solo tú y yo sabemos. Me he cansado y hoy estoy a punto de explotar", anunciaba el madrileño a través del teléfono. Una acusación que consiguió sacar de sus casillas a la 'influencer', que comenzó a elevar el tono en un intento de hacerse oír.