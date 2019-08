Chelo García Cortés se pone romántica y sorprende a Marta en su aniversario: "Gracias por hacer que todo sea más fácil"

El mayor miedo de Chelo en 'Supervivientes' era que su mujer se quitara la vida

"Siempre se lo he dicho a Marta, cuando ella no ha tenido ganas de vivir, que han sido muchas veces, estaba aterrada porque dos suicidios en mi vida no los aguantaría. Siempre le decía a Marta: "'No me hagas esto'. No quiero decir que me haya amenazado pero he tenido miedo muchas veces", señalaba Chelo sobre el estado de salud de su mujer que atraviesa una depresión que, en ocasiones, la ha llegado a postrar en la cama sin querer ver la luz del día.