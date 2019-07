Chelo García Cortés, tras 'Supervivientes': "Me aterraba que Marta se suicidara como mi madre"

La colaboradora de 'Sálvame' ha hablado sobre el suicidio de su madre hace más de 50 años

Chelo García Cortés llegaba a España repleta de ganas de rehacer su vida como civilizada tras su paso por 'Supervivientes'. Sin embargo, todo lo que se ha encontrado al aterrizar en nuestro país ha hecho que la colaboradora de 'Sálvame' se replantee su ilusión.

"Venía muy contenta, pero ahora pienso: "¿Qué hemos hecho mal para que pase esto en mi programa?" Tal vez soy responsable por mis actitudes, y la prudencia se ha convertido en miedo", reflexiona Chelo, que ha confesado en su entrevista para 'Lecturas' sus vivencias más duras y los miedos que le han atormentado durante su estancia en Honduras.

La colaboradora de Telecinco ha desvelado que le aterraba pensar que Marta pudiese llegar a quitarse la vida al igual que hizo su madre cuando ella apenas tenía 11 años. Un recuerdo del que Chelo aún habla con un nudo en la garganta. "Siempre se lo he dicho a Marta, cuando ella no ha tenido ganas de vivir, que han sido muchas veces, estaba aterrada porque dos suicidios en mi vida no los aguantaría. Siempre le decía a Marta: "No me hagas esto". No quiero decir que me haya amenazado pero he tenido miedo muchas veces", señala la colaboradora de 'Sálvame' sobre el estado de salud de su mujer que atraviesa una depresión que, en ocasiones, la ha postrado en la cama sin querer ver la luz del día.

"Marta, por nuestra situación económica, no quería ir al psiquiatra que me recomendó Mercedes Milá cuando la llamé desesperada. Antes iba a otro que la medicaba mucho. Vi que temblaba y que cada vez tenía más miedo. Por desgracia, sé lo que son esas medicaciones. Desde muy pequeña aprendí lo que son esos ansiolíticos. Marta se podría haber tirado por una ventana con lo que tomaba", relata Chelo García Cortés, que con solo 11 años tuvo que afrontar el fallecimiento de su madre de la peor manera.

Fue su hermano Mariano -del que también se ha hablado mucho en 'Sálvame' por la ayuda económica que Chelo le ha proporcionado-, quien con tan solo 5 años encontró a su madre fallecida. "Ha tenido una vida muy dura, él encontró a su madre muerta", apunta Marta.

La concursante de 'Supervivientes' no entiende que sus compañeros de 'Sálvame' se rían de la situación de su mujer

"No dormía pensando en ella... Conozco su estado anímico y no sé por qué se ríen de su depresión. ¿Es tan difícil para mis compañeros entender que una persona cuando está con ataques de pánico no pueda coger un coche? ¿Es tan difícil entender que tuvo que aprender de nuevo a coger un avión?", se queja Chelo, que ha sentido que Marta ha sido víctima de un acoso y derribo por parte de sus compañeros.

Pese a todo lo sucedido, abandonar 'Sálvame' no entra en los planes de Chelo: "No voy a dejar el programa porque supondría que me han hundido y, si Hacienda no me ha hundido, 'Sálvame' tampoco", señala Chelo, que ha reconocido que tiene cosas que solucionar en el programa. Concretamente con María Patiño y Gema López, a las que aseguró no echar de menos durante su paso por Honduras.

