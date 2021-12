Cristina Gilabert reacciona a las palabras de Ferre sobre su ruptura: "No ha sido muy agradable"

Hace tan solo unos días, Jaime Ferrera se pronunciaba y explicaba los motivos de su ruptura con Cristina Gilabert. El exconcursante de 'Supervivientes' se sentó con su gran amigo y compañero de 'La Casa Fuerte', Iván González, para hablar en su canal de mtmad sobre los pormenores de su separación con la que fuera su novia durante los últimos cuatro años. Tras confesar estar de nuevo ilusionado y hablar en un tono no demasiado amistoso sobre su ex, la canaria rompe su silencio y responde a Ferre.

Después de ser preguntada por sus seguidores, la canaria no ha dudado en responder abiertamente sobre su opinión tras las palabras de Ferre sobre ella. "Bueno, en esta vida ya no me sorprenden muchas cosas. Aunque sí que es verdad que la entonación y cómo se dijo, no era muy agradable", comenta al respecto. Unas palabras con las que la influencer no se ha quedado ahí y ha querido matizar que, aunque cada uno es libre de hacer y decir lo que quiera, ella "lo habría hecho de otra manera".