Cristian Suescun olvida a Cristini Couto con una misteriosa mujer

La exconcursante de 'La casa fuerte' reacciona las imágenes publicadas del hermano de Sofía Suescun con otra

Cristian Suescun ha olvidado a Cristini Couto y ha rehecho su vida con una nueva y misteriosa joven. El exconcursante de 'Supervivientes' ha sido fotografiado esta semana en actitud muy cariñosa con otra mujer, apenas un par de semanas después de confirmar su ruptura con la modelo. Muy afectada por lo sucedido, la brasileña ha contado en una entrevista en exclusiva para Outdoor cómo se encuentra y cómo le ha sentado la publicación de estas imágenes.

La exconcursante de 'La casa fuerte' está muy dolida con lo sucedido. Pero su decepción no viene únicamente por haber visto a su expareja junto a otra mujer con la que parece haber rehecho su vida, sino de mucho antes. "He descubierto muchas infidelidades por su parte. Me hizo muchos feos", comenta afectada. "Lo estoy pasando fatal, porque he estado muy ilusionada, pero no fue recíproco", añade.

"Cuando me envían fotos y vídeos de él con otras chicas prefiero no mirarlos para no hacerme daño y poder seguir adelante. A pesar de todo le tengo mucho cariño y, como una buena mujer latina, guardaré todos los secretos que él me ha contado tanto de su familia como de él", sentencia.

Cristini, que aún encuentra recuperándose de su ruptura con el hermano de Sofía Suescun, asegura haberse "sentido utilizada" y no duda a la hora de afirmar que se "enamoró de la persona equivocada". Todos estos "detalles" poco "agraciados" por parte de Cristian hicieron que la modelo abriese los ojos "justo a tiempo". "Me sentí utilizada en algunas ocasiones por muchos motivos que prefiero guardar para mí", nos cuenta sin querer entrar demasiado en materia.

"Gracias a Dios me di cuenta de que lo que yo estaba viviendo no era la realidad", afirma. "Me avisaron desde mi entorno más cercano, pero también miles de personas me advirtieron por redes sociales. Aun así, yo seguía con la venda en los ojos", comenta decepcionada.

Couto no puede evitar emocionarse recordando al hijo de Maite Galdeano, al que continúa llevando en su corazón a pesar de todo: "Para mi Cristian es muy buena persona, como amigo un 10, pero sus deseos y sus fiestas le llevan a la perdición. Yo no estoy para eso. Ya estoy en otra fase de mi vida en la que quiero paz, amor y tranquilidad. Teníamos planes de futuro, pero no fue posible cumplirlos".