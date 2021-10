Para Cristini Couto alcanzar la felicidad no ha sido fácil, pero sí que ha sido posible. La novia de Cristian Suescun ha pasado por mucho y de su lucha ha salido completamente empoderada tras lograr lo propuesto. Su historia como mujer transexual ha emocionado y más aún cómo sigue mirando ella a su pasado . No es algo que quiera enterrar u olvidar porque sigue siendo parte de ella, tal como ha mostrado en su cuenta de Instagram.

Orgullosa de llegar hasta donde ha llegado, Cristini Couto ha revisado recuerdos de su duro pasado y en su viaje instrospectivo ha querido recalcar que aunque el echar la vista atrás a su infancia es algo que todavía le duele, no va a renunciar a nada de lo que vivió. "No me gusta recordar momentos de mi pasado, pero hace parte de mi historia", ha confesado abiertamente a sus seguidores.