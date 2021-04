Violeta Mangriñán se sincera sobre su estado de salud y comunica que tiene que ser intervenida: "Me da un miedo terrible"

"Desde que salí de 'Supervivientes' la vesícula no ha dejado de darme problemas. Se me hicieron 4 piedras por la deshidratación estando en la isla y cada vez tengo más", ha comenzando explicando. "Cosa que me produce cólicos a menudo y también colecistitis. De ahí que el otro día en las analíticas saliesen las trasaminasas altas", ha confesando la it-girl, aclarando a sus fans cómo se encuentra.

Violeta ha asegurado que su médica le ha recomendado pasar por quirófano para acabar definitivamente con sus problemas de vesícula, algo con lo que ella no está del todo de acuerdo: "La médica me ha dicho que la vesícula hay que quitarla, pero que es decisión mía y yo prefiero esperar. Me da un miedo terrible. Me ha dicho que tengo que hacerme muchas otras pruebas porque, al margen de la vesícula, algo no va bien. No sé sabe si en mi estómago o en mi intestino".