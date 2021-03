Violeta Mangriñán, preocupada por su futuro

El encuentro con su abuela seguramente haya supuesto una inyección de energía para Violeta que no atraviesa su mejor momento. Hace unos días, la influencer se sinceraba con sus seguidores y aseguraba sentirse un tanto frustrada con su vida. "Últimamente cometo el error de compararme con la gente en las redes sociales. A veces me siento frustrada o me rayo pensando que voy a destiempo con la vida. Me pregunto a mí misma: '¿seré rara yo?, ¿estaré invirtiendo mal mi tiempo y mi dinero por no tener un caserón, estar casada y tener un hijo?", contaba a sus seguidores la exconcusante de 'Supervivientes'.