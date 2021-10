Desy 'GH' posa con su novio y anuncia que espera a su primer hijo: "Hemos comenzado los trámites"

Desy ‘GH’ está enamorada. El afortunado es Luciano Ortiz, un argentino al que conoció tras hacerle una entrevista. La exconcursante de ‘Gran Hermano 14’ no solo se deshizo en halagos hablando de él en la entrevista exclusiva que nos ofreció hace unos días, también posó con su novio por primera vez y desveló los planes de futuro que tienen en común como pareja: han comenzados los trámites de adopción para ser padres.

“Conocí a Luciano Ortiz porque se puso en contacto conmigo para hacerme una entrevista en su perfil de Instagram después de estrenarse ‘La Veneno”, ha comentado la actriz, que se fue a vivir a Torremolinos junto a su amor hace unos meses. “Con él vivo los mejores días de mi vida. No puedo imaginar una vida en la que no esté. Me aporta mucho en mi crecimiento personal”, nos contaba en la entrevista en la que también habló de la dura infancia que sufrió debido a los abusos sexuales que soportó de su hermano mayor cuando tan solo tenía cuatro años.