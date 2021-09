La exconcursante de 'GH' está viviendo su peor momento y ha querido contarlo

Desy teme acabar en la cárcel tras un impago de impuestos y una multa de Hacienda

Desy Rodríguez dio el salto a la fama por su participación en 'Gran Hermano'. Fue allí donde contó la dura infancia que tuvo y la complicada situación que vivió, tanto en el terreno laboral como en el personal, por ser una mujer transexual. Tras muchos años desaparecida, la andaluza volvió . Sin embargo, aunque ya resurgía de sus cenizas, la joven ha reconocido en una entrevista al portal 'Jaleos' que vive su peor momento tras encontrarse con un duro varapalo que podría llevarle a la cárcel, tal y como ha confesado la andaluza en la conversación que ha tenido con El Español.

La exconcursante de 'GH' ha declarado sentir miedo de que esta situación termine así y para entenderla tenemos que trasladarnos al pasado, hace exactamente ocho años. Todo se remonta a su salida del reality show en el que quedó tercera finalista y su posterior trabajo como colaboradora de televisión. "Cuando entré en 'Gran Hermano' y después empecé a colaborar en televisión, yo sólo tenía 27 años y nunca había hecho una declaración de la Renta ni había cobrado tanto dinero nunca en mi vida", ha confesado la de Sevilla a dicha cabecera.

Ante esta situación que describe la ex gran hermana, Desy preguntó a su manager sobre si tenía obligación de hacerla o no, algo de lo que asegura fue mal asesorada por su entorno cercano profesional: "Entonces le pregunté a mi representante de aquel momento si tenía que declarar algo a Hacienda porque, además, ellos eran los gestores de todos mis contratos. Me dijo que no, que por edad y por los ingresos que había tenido, yo no tenía que tributar nada. Le hice caso". Sin embargo, varios años después ha recibido una carta sobre un impago de esos impuestos que no declaró y una multa de Hacienda por demorarse en dicho pago.

El motivo por el que la sevillana no había recibido la carta antes es por no tener un domicilio fijo: "Como yo, en todo este tiempo, he estado viviendo fuera de España, en Italia, luego he vuelto y he trabajado en Madrid, Barcelona, Valencia... pues no he tenido un domicilio concreto. Al tener ahora el domicilio con mi pareja y al estar empadronada en Torremolinos, pues es cuando ha llegado una carta reclamándome una deuda más una multa por la demora".

La gran preocupación de Desy: terminar en la cárcel por no poder pagar la deuda

Desde que la exconcursante de 'GH’ recibió la carta vive intranquila ha asegurado en la conversación que ha tenido con nuestros compañeros de 'Jaleos'. "Yo he escuchado que a los ocho años prescribe... pero ¿por qué justo me llega a mí en este momento? ¡Yo no puedo pagar ese dinero! A mí lo que me da miedo es terminar en la cárcel", relata con inquietud la sevillana, que ha querido hacer público su problema y que también ha explicado que actualmente cuenta con el apoyo personal y económico de su novio, Luciano Ortiz, con el que tiene planeado adoptar un niño.

