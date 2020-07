Diego Matamoros habla como nunca sobre Carla Barber y se confiesa: "Le pedí que no viniera a verme"

La relación entre Diego Matamoros y Carla Barber cada vez se afianza más. Tras hacerse público su noviazgo y gritar a los cuatro vientos su amor, el exconcursante de ' Supervivientes ' no para de sorprendernos con las inesperadas confesiones que hace en público sobre su nueva novia. Esta vez, el hijo del colaborador de 'Sálvame' se ha abierto frente a la cámara, sincerándose como nunca sobre su chica.

En este segundo capítulo del programa, el que fuera concursante de 'Supervivientes' no ha dudado en reconocer que Carla Barber es el principal morivo por el que vuelve a sonreír después de meses de bajón y negatividad. "He cogido peso de la felicidad. Conocer a mi pareja es lo que me ha cambiado. Es el motor que mueve mi vida", ha comenzado diciendo, muy impactado al enfrentarse a la báscula y descubrir junto a Nuria Marín cuánto pesa. ¡Dale al play y descubre la romántica e inesperada confesión de Diego sobre Carla Barber!