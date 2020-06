Diego Matamoros habla por primera vez sobre su relación con Carla Barber: "Lo que me he encontrado es alucinante"

Diego Matamoros no oculta lo enamorado que está de su adorada Carla Barber . El hijo del colaborador de ‘Sálvame’ ha hablado por primera vez de su nueva relación en su canal de mtmad. Pero no solo ha tenido palabras para su chica, el influencer ha opinado sobre un buen número de famosos entre los que se encuentran Anita Matamoros, Makoke, Alexia Rivas, Sofía Suescun o Gloria Camila.

Diego Matamoros rompe su silencio sobre su relación con Carla Barber

Como era de esperar, Diego Matamoros también ha tenido palabras para su nuevo amor: Carla Barber. “Hasta hace no mucho este nombre no estaría por aquí”, ha reconocido el ex de Estela Grande que no se ha cortado a la hora de describir cómo se siente en esta nueva relación que salía a la luz hace poco más de dos semanas.