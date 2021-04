Edurne celebra el primer mes de vida de su hija posando con ella: "Te di la vida"

Hace un mes que a Edurne le cambió radicalmente la vida. La llegada de su primera hija el pasado 4 de marzo colmaba a la jueza de 'Got Talent' y a David de Gea de felicidad y, desde entonces no han parado de aprender cosas nuevas. Yanay les ha puesto su mundo patas arriba, pero ellos no pueden estar más encantados con ello, tal como han celebrado en el primer 'cumplemés' de la pequeña. Una fecha especial en la que la cantante ha compartido una de las fotos más esperadas por todos sus seguidores.