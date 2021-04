Edurne se derrite con el momento íntimo entre David de Gea y su hija Yanay: "Papi durmiendo a bebita"

Que para Edurne todos los momentos desde que viniese al mundo Yanay son mágicos no es ningún secreto. La cantante y jueza de 'Got Talent' trata de guardar cada uno de ellos en su memoria y también en su álbum de fotos más especial porque sabe que son irrepetibles. Desde sus momentos de siesta juntas, los paseos con sus bisabuelos o el esperado momento en el que le regaló por su primer 'cumplemés' una canción exclusiva a su hija. ¡Todo es importante para la artista! Y a buen seguro que ahora hay otro recuerdo con el que se derrite y no se esconde por ello.