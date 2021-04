Fayna 'GH' se rapa la mitad de la cabeza: "Tuve que hacerlo"

"Últimamente me han preguntado mucho que por qué me cambio el pelo de color tan a menudo Y mi respuesta es: ¿Y por qué no?", reflexionaba hace muy poco la exhabitante la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Una respuesta que también se puede aplicar a la que acaba de dar tras raparse la cabeza. Y es que hay veces que es imposible no escuchar la llamada de la tijera o de los tintes de coloración, e imaginamos que, trabajando diariamente en un salón, la tentación es todavía mucho mayor.