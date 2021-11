Emmy Russ reacciona al ver los mensajes de Cristian Jerez con su presunta amante: "Me va a dar algo"

Un encuentro que tuvo lugar hace exactamente dos semanas , cuando el de Alicante ponía rumbo a Fuerteventura para asistir a un bolo en una discoteca. Lo que él no sabía es que ese viaje iba a poner patas arriba su relación . Y es que, tal y como asegura Candy, entre ellos ha habido mucho más que palabras. Tanto, que llegaron a dormir juntos en la misma cama .

"Me va a dar algo", ha reconocido la alemana, que no ha podido evitar brotar contra la supuesta amante de su novio, a la que ha tachado de "busca famas" durante un durísimo cara a cara en el que no ha quedado títere con cabeza.