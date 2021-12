Si bien es cierto que en Alemania ya se operó una vez de la nariz por este mismo problema, la joven no había notado ninguna mejoría. Hasta ahora. "Desde que me he operado no he vuelto a usar el spray ni una vez. No os imagináis mi felicidad. Ha sido muy molesto vivir con esta adicción los últimos años. Además, lo que me he gastado en estos sprays es increíble", ha reconocido la joven que, además, ahora luce un perfil perfeccionado por su cirujano.