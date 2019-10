De su pasado televisivo a la enfermedad que sufre en la piel: Luca, el hermano de Gianmarco 'GH VIP'

Es todo un influencer que triunfa como modelo en Instagram

Fue tronista de 'MyHyV' y está enamoradísimo de su novia

Participó en 'GH VIP2' en Italia

Al igual que su hermano Gianmarco, Luca es modelo, influencer y experto en realities. Pero eso no es todo porque el también influencer habla italiano, pero no español, como hemos podido comprobar en las conversaciones que mantiene con Jorge Javier Vázquez durante las galas en directo.

Su gran pasión es el fútbol y Luca consiguió hacerlo realidad hace unos meses

"Hace exactamente un año realicé el sueño de cuando era niño, jugando en un estadio de la Serie A con mi apellido sobre mis hombros ... En mi corazón sabía que sucedería ... No importa si no lo hice como"futbolista", sino de "Figura pública" y aún mejor para una noble iniciativa. Un estadio lleno, 38 mil personas", escribía Luca en una de sus publicaciones dejando patentes dos cosas: que el fútbol es uno de los deportes que más le gusta practicas (aunque no el único) y que aprovecha su posición pública para mostrar su cara solidaraia cada vez que puede.