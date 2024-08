Makoke cuenta cómo es la verdadera relación con sus hijos

"Mis nietos me llaman 'Mamo'", dice la colaboradora entre risas. A la hora de escuchar la palabra "abuela" su ceño se frunce con desaprobación ya que asegura que tiene una acepción "peyorativa " y gracias a ello prefiere que sus nietos la llamen de otra manera igual de cariñosa, pero sus detractores no hacen lo mismo.

"Cuando se quieren meter conmigo en redes me llaman abuela" , señala en esta entrevista exclusiva, y aunque no se sienta identificada con el concepto, lo cierto es que le hace muy feliz estar atravesando este momento de su vida y se siente agradecida de ser joven y poder disfrutar de sus nietos haciendo todo tipo de actividades con ellos.

"Tiene un afán por aprender algo todos los días y es por ello que tiene una agenda muy apretada", dice entre risas al hablar del día a día de su hija, pero esto no ha sido impedimento para verse siempre que pueden y que su relación se mantenga fuerte siempre. "No ha habido día en que no he hablado con mis dos hijos", pronuncia con orgullo al referirse a su familia.