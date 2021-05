Fani Carbajo se ha sincerado sobre en qué punto se encuentra su relación con Christofer

La exconcursante de 'Supervivientes' también ha dado más detalles sobre si quiere ampliar la familia

Fani Carbajo se ha explayado en su nuevo capítulo de 'A pesar de todo', en su canal de Mtmad. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha resuelto las dudas que han surgido respecto a su relación con Christofer y a la pregunta que últimamente está recibiendo sobre una posible ruptura. La pareja lleva bastante tiempo sin subir fotografías juntos en las redes sociales y eso es lo que ha desatado todas las alarmas.

"El amor es una etapa en la vida que viene y se va. Comienzas enamorada, pero según vas cogiendo confianza queda el cariño y el respeto", ha comenzado Carbajo cuando hablaba sobre sí se enamoraría de nuevo. Asimismo, ha aprovechado la ocasión para asegurar que no le pasa nada con Christofer pero que "no es necesario estar todo el día subiendo cosas juntos".

Respecto a ser madre de nuevo, la exconcursante de 'Supervivientes' ha aclarado que en su día buscó "tener un hijo con Christofer, pensaba que me había quedado embarazada, pero no. Y ahora no me apetece tener ningún hijo. Estoy centrada en mí y en mis proyectos laborales", ha confesado.

Pero esto no es todo. Fani ha hablado sobre su paso por 'La isla de las tentaciones' y se arrepiente de su comportamiento: "Yo he sufrido mucho y Christofer también lo ha pasado muy mal. Si hubiera sabido todo lo que pasó después, no lo hubiera hecho. Yo estaba mal con él y pasó lo que pasó, pero no hay que hacer daño gratuito".

La decepción de Fani Carbajo con Samira

Fani asegura no haber utilizado a nadie para permanecer en la parrilla televisiva. Sin embargo, la joven considera que si se han aprovechado de ella: "Me he sentido decepcionada y engañada por Samira. Me mentía y me llevé un buen zasca. La gente me lo advertía pero al final tengo que conocer a la gente por como me tratan".