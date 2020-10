Fani Carbajo se ha sincerado como nunca. Después de muchos meses buscando tener un hijo en común con Christofer, la participante de 'La isla de las tentaciones' está desesperada y no entiende por qué no se queda embarazada. Por eso, ha acudido a un especialista que le ayude a encontrar el problema por el que esto estaría pasando. Además, la exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado alto y claro sobre la primera vez que fue madre, desvelando el motivo real por el que no tiene fotos embarazada.