Fani Carbajo y Patricia Pérez han comenzado una guerra pública sin precedentes. Las exconcursantes de ‘ La isla de las tentaciones ’ se han enzarzado públicamente lanzándose una serie de dolorosos dardos que no han pasado desapercibidos para nadie. Es más, la ex de Christofer ha utilizado su plataforma en las redes sociales para lanzarle a la novia de Lester un demoledor zasca sobre su físico.

Todo este enfrentamiento surge a raíz del último vídeo de la exconcursante de ‘Supervivientes’, que se despachó a gusto junto a su amiga Andrea hablando de la tentadora. “Patri besa por donde va Lester porque si no, se come una mierda”, señalaba Fani mirando directamente a cámara.

Sin embargo, han sido los ataques hacia el físico del ex de Marta Peñate lo que ha hecho estallar a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. “Para hablar del físico de alguien deberían mirarse ellas al espejo porque no son unos pibonazos. Que primero se miren a ellas mismas y que sean autocríticas”, ha sentenciado a través de su perfil oficial de Instagram.

El sonoro zasca de Fani a la novia de Lester por su físico

Unas acusaciones que no han sentado del todo bien a la concursante de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’, que ha decidido responder a su ahora archienemiga con un sonoro zasca sobre su imagen. Junto a una imagen en la que podemos verla presumiendo de tipazo, la ex de Christofer ha escrito el siguiente mensaje: “Pinocha quiere llegar a los 36 años así. Sueña mi vida, sueña”.

Pero, como no podía ser de otra manera, la cosa no se ha quedado aquí, y lejos de enterrar el hacha de guerra, Patri ha querido mostrarse muy seria a la hora de hablar de este tipo de ataques centrados únicamente en el físico de las personas.

Tal y como ha defendido la tentadora, este tipo de comentarios pueden llegar hacer mucho daño y derivar, incluso, en todo tipo de enfermedades y trastornos. "Últimamente veo mucha gente que se dedica a juzgar a las personas, sin conocerlas, por haberse operado, hacerse retoques estéticos. En mi caso, diciéndome que no paro de comer y que he engordado", ha comenzado reconociendo en su perfil oficial de Instagram, donde acumula más de 163.000 seguidores.

"Yo no tengo ningún problema en decirlo", ha continuado explicando la joven, que ha reconocido abiertamente que, tras su paso por República Dominicana, ha ganado algo de peso. "Se debe a la falta de ejercicio físico y a comer comida que mi cuerpo antes no comía...pero no por ello me siento peor. Todo son etapas en la vida. Me sigo queriendo igual o más", ha señalado la joven, que ha sido muy aplaudida por esta significativa reflexión.