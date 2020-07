Gianmarco Onestini se va a Tarragona con Pol tras reencontrarse con Adara Molinero

Gianmarco, muy unido a Pol tras romper con Adara

Fue en esa entrevista donde el exconcursante de ‘GH 17’ contó también que jamás habló mal de Adara con Gianmarco y que siempre estuvo esperando para que él abriera los ojos solo, sin estar condicionado por su opinión. “Un amigo es el que te espera hasta que abres los ojos y te da la mano cuando te caes. Yo no me he metido para nada y nunca le he hablado mal de ella. Él sabe que tiene un amigo y me creo todo lo que dice”, explicó.