Gloria Camila, decepcionada tras dar positivo en covid-19: "Me gusta hacerme la tonta, pero no lo soy"

"Muchos me estáis preguntando cómo se pasa el coronavirus, pero cada cuerpo es un mundo", ha comenzado diciendo la joven. Son muchos los usuarios anónimos que la han escrito estos días preocupándose por su salud. Por eso estas historias, para tranquilizarles y darles el parte de cómo está llevando esta situación que están atravesando miles de personas en estos momentos. "Yo por ejemplo no tengo olfato, y espero que algún día lo recupero" , ha augurado con naturalidad.

La hija de Rocío Jurado también ha manifestado diarrea, fiebre y dolores de cabeza muy fuertes. "Parece que me va a reventar la cabeza", ha desvelado. Horas más tarde, desde la cama y con la compañía de su chico, que aún no ha comentado si él también está contagiado, la exconcursante de 'Supervivientes' nos ha hecho partícipes de las experiencias de sus seguidores, que ya son casi un millón de personas.

La reflexión de Gloria Camila Ortega Mohedano durante su cuarentena por coronavirus

Estos días de encierro le han hecho ponerse reflexiva. "Estoy analizando mucho las cosas y me estoy dando cuenta de cómo es cada persona, de cómo piensan o actúan. Soy muy intuitiva y pocas veces me equivoco", ha declarado con rotundidad, haciendo referencia a una posible decepción de una amistad que le ha demostrado no estar en las malas. "Me gusta hacerme la tonta, o parecerlo, pero no lo soy. Y esa es una de mis ventajas".