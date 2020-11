La reveladora carta de Gloria Camila a su novio: “No son mis mejores momentos y él está”

Gloria Camila no pasa por su mejor época. Así lo ha reflejado en un texto que ha escrito a David, en el que ha aprovechado para agradecerle públicamente que sea su mejor apoyo cada día. Una emotiva carta a su novio que no ha dejado indiferente a nadie y que ha preocupado a muchos de sus seguidores por comentar que no vive "sus mejores momentos".

“No he podido tener más suerte de tener a mi lado a una persona que me aporta tranquilidad, amor, paz mental... Hace que crezca como persona, que valore las cosas, que aprenda de mis errores, hace que me quiera, y mucho”, ha comenzado a escribir la hija de Rocío Jurado en la carta que ha dedicado al chico con el que sale actualmente. Un bonito reconocimiento que ha querido compartir con todos sus fans.

Para Gloria, David es “una persona atenta, cuidadosa, que me mima y me protege” y que siempre está para ella, preguntándole cómo está, cómo ha ido su día o si le apetece hacer cualquier cosa. “Son detalles pequeños, pero detalles que marcan mucho la diferencia”, ha explicado en el extenso texto que la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha publicado.

¿Y cuál es el motivo por el que lo ha hecho público la hija del torero Ortega Cano? Pues justo en el final de la carta lo ha descifrado. Eso, y cómo se encuentra actualmente. “Hoy sin motivo alguno me apetecía decíroslo. No son mis mejores momentos, y él está, me apoya, y me anima", ha comentado.

"Me levanta cuando me caigo de ánimos, me abraza siempre que sabe que lo necesito, y sobretodo, lo más importante, sé que me ama”, ha explicado. Algo que ha preocupado mucho a sus seguidores, que le han preguntado en los comentarios qué es lo que realmente le pasa a la joven.



“Por eso David, te mereces todo lo bueno que te pase, te mereces lo bueno de la vida.

Gracias, gracias y gracias”, ha concluido Gloria, en el que es hasta la fecha la muestra de amor pública más importante que le ha hecho a su novio actual.

Su relación con Kiko Jiménez terminó fatal tras 4 años juntos: su historia de amor

Nada hacía presagiar que el amor entre la hija de ‘la más grande’ y el andaluz terminara como lo ha hecho. El flechazo fue mutuo hace casi cuatro años en el programa ‘MyHyV’ y la relación llegó a afianzarse en cuestión de meses. Parecían la pareja perfecta: jóvenes, guapos y con éxito.

Dos años después del inicio de su relación la pareja concursó en ‘Supervivientes’. Fue en 2017 y su paso por el reality supuso un deterioro importante para su amor. Las discusiones entre ambos fueron públicas para todos los espectadores y la chispa con la que entraron se vio mermada por alguna tormenta tropical.

Tras participar en el concurso de supervivencia, la pareja inició un proyecto en común: un canal en mtmad. En ‘Como yo te amo’ pudimos ver cómo la pareja vivía en una luna de miel eterna hasta que en 2018 llegaría el anuncio de su ruptura en la plataforma de vídeos de Mediaset.