La guerra entre ellas no ha hecho más que empezar. Hace tan solo unos días, la exmujer de Antonio David Flores se presentaba "obligada" en el Juzgado número 5 de Alcobendas para entregar los documentos secretos de su madre; archivos que hubiese preferido "no aportar en la vida" y en los que supuestamente Rocío Jurado dejaría en muy mal lugar a Ortega Cano y a los Mohedano.

Durante su visita a los juzgados, la hija del marinero con los puños de oro se mostró muy comunicativa con la prensa y no dudó en hacer alusión al que fuera el segundo marido de su madre . Rocío, con tono irónico, aseguró haberle echado en falta durante la vista, algo que a Gloria Camila no le sentaba muy bien.

La actriz ha recogido las palabras de su hermana y no ha dudado en contestar. "No entiendo por qué dice eso, porque la demandante soy yo, no mi padre", ha asegurado la joven en tono serio y cortante a los micrófonos de Europa Press. Unas palabras que han dado paso a un tremendo 'zasca' con el que, una vez más, Gloria deja en evidencia la mala relación que existe entre ambas hermanas. "Yo echo de menos ver a Fidel, fíjate", ha dicho.