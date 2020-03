Gonzalo Montoya y Cepeda discuten en público: “Que comience el juego”

El pequeño de los hermanos Montoya, muy activo en redes sociales, compartía con sus seguidores que la cuarentena era el principal motivo por el que no acudía como colaborador al programa de ‘Viva la vida’. “Bueno y porque en Madrid no tengo alojamiento allí. Vaya, que no creo que mi ex, que está con el otro que le está cantando canciones tristes al oído, quiera verme ni acogerme”, explicaba.