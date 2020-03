Andrea estalla y habla de la novia de Ismael: "Os voy a contar un cotilleo"

La exnovia de Ismael anunciaba entonces que el que fue su pareja tiene una novia nueva, “y si me llego a enterar de esto lo cuento mucho antes”, aseguraba. La de Barcelona ha contando que esta relación comenzó hace tiempo, cuando les vimos en el ‘seis meses después’, el último capítulo de ‘La isla de las tentaciones’ donde pudimos ver cómo era la vida de los concursantes tras el programa. “Allí dijo que no estaba con nadie porque necesitaba un tiempo. Desde ese momento ya estaba con ella, pero no lo sabía seguro”, ha detallado.

¿Por qué ha hecho Ismael pública su nueva relación?

“A mi no me importa que traiga a su novia, pero no puede ser que ella esté vigilándome, que me mire más ella que él. Ismael no me miró ni me digirió la palabra”, explicaba. En ese momento, el murciano publicaba, por primera vez, una imagen en redes con su chica haciendo pública su relación. “Como acabo de ver que ya ha sacado a su novia a la luz, sin que yo le ayude, voy a dejar por aquí una preguntita: ¿Por qué creéis que ha sido?”, lanzaba a sus fans.