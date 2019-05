Gustavo González comparte su 'look' de paparazzi más extravagante: "Hay que camuflar el aspecto"

En la profesión del paparazzi lo más complicado es pasar desapercibido, y si no que se lo digan a Gustavo González. El colaborador de 'Sálvame' ha compartido con sus seguidores de Instagram unas fotografías antiguas en las que ha desvelado cómo conseguía escabullirse entre la muchedumbre.

Una publicación compartida de Gustavo Gonzalez (@gusgonzalves) el 13 May, 2019 a las 6:06 PDT

"Hace años, en acto de servicio, para inmortalizar la luna de miel de una "famosa presentadora" en Senegal. Hay que camuflar el aspecto para pasar lo más desapercibido posible. ¿Qué os parece el 'look'?", escribía Gustavo junto a una galería de imágenes en la que podemos verle como nunca antes.

"¡Me encanta! Guapo no, lo siguiente. Desapercibido total", "Guapísimo... ¡No me extraña que María esté loquita por ti!" o "¡Qué guapo estabas! Pasas totalmente desapercibido... El 'look' es fantástico", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, donde hay quienes, incluso, le comparan con Bruce Springsteen.