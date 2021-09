Desde siempre Miguel Frigenti ha dicho que su sueño era formar parte de un reality no solo como comentarista, sino como algo más y ahora que está dentro de 'Secret Story' es el centro de todas las miradas. El colaborador de 'Sálvame' ha decidido no esconderse y acapara toda la atención de los espectadores por lo que dice y también por lo que calla y en los duros momentos solo puede tener en mente a los suyos y, en concreto, a dos personas muy especiales: sus hermanos gemelos Alberto y Carlos , con los que él saltó a la fama.

"Para mí, el tema gay está sobredimensionado, no es nada. Es como el que es vegetariano y no quiere comer carne, es su libertad en la vida y cómo elegir su felicidad", ha dicho ella en alguna ocasión a lo que hay que añadir su cita más celebrada: "No he educado a tres hijos gays, he educado a mis hijos".