El uruguayo ha dado algunos detalles familiares de lo que a él más le importa y a los que más trata de proteger para que no les afecte su lado mediático: sus hijos. Hugo Sierra no es solo papá de la recién llegada Giorgia, la hija que ha tenido junto a Ivana Icardi. El que fuera ganador de 'GH' tiene un hijo en común con Adara, el pequeño Martín que el próximo mes de febrero cumplirá 3 años y su primogénita de 18 años que vive en Uruguay y que todavía no ha podido conocer a sus hermanos, aunque él le mande fotos periódicamente.