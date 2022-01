Hugo Sierra e Ivana Icardi abandonan España: "Nos vamos en unos días"

Después de haber creado su particular nidito de amor en Palma de Mallorca, los exsupervivientes ponen rumbo a la República Oriental del Uruguay, donde les espera la familia de Hugo con los brazos abiertos. Algo que ratifica una tía del propio Sierra, que ha dejado un cariñoso mensaje a Ivana en su último post. "¡Aquí te esperamos, sobrina bella! ¡Mucho calor! ¡En Uruguay y el Éste a full!!!! ¡¡¡ Te va a encantar !!!!", escribe la tía Mary mientras esta responde que tanto ella como su pareja están "deseando ir".

El ex de Adara Molinero y la ex de Gianmarco Onestini están muy emocionados con este viaje. Unas vacaciones en las que la pareja no solo tendrá tiempo para redescubrir la tierra natal del exconcursante de 'Gran Hermano', sino también para desconectar y pasar tiempo en pareja después de la gran crisis por la que su relación atravesaba recientemente.