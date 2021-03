Dakota Tárraga no deja nunca indiferente a nadie. En esta ocasión, la que fuera concursante de ' Supervivientes ' ha conseguido dejar boquiabiertos a sus seguidores mostrando a cámara el impresionante tatuaje que se ha hecho en el brazo izquierdo. Tal y como se ha visto en su perfil oficial de Instagram, la influencer ha optado por un diseño realista a color y de grandes dimensiones, que ha acaparado todas las miradas de sus fans.

Hay quien dice que los tatuajes son una forma de grabar a tinta bajo la piel las experiencias que te marcan de por vida. No sabemos si habrá sido este precisamente el motivo que habrá llevado a Dakota a escoger este diseño y no otro, pero lo cierto es que la joven ha escogido tatuarse a un animal que podría tener mucho que ver con ella.

La exconcursante de 'Supervivientes' se tatúa un tigre: su simbología

Por si todo esto no tuviese la suficiente carga simbólica, Dakota Tárraga ha decorado esta ilustración con dos flores de hibisco en blanco y negro. Se trata de la flor típica del paradisíaco estado de Hawái y es una planta que simboliza la abundancia, el bienestar y la alegría. Unas cualidades que también van en el ADN de la exconcursante de 'Supervivientes', que no podría estar más feliz y orgullosa del resultado de su último tatuaje. Y no es para menos.