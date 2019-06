El injerto capilar conquista a los telecinqueros: Todos los detalles de esta cirugía

Carlos Lozano, Omar Montes, Víctor Sandoval, Leo Cámara o Antonio Tejado son algunos de ellos. Todos han reconocido abiertamente haberse hecho un injerto capilar y, por supuesto, no han dudado en lucir con orgullo el resultado de esta cirugía. Hasta ahora solo han mostrado el inicio del que será su nuevo futuro con más pelo, pues habrá que esperar unos meses para verles luciendo sus nuevas melenas.

Desde el precio hasta los riesgos: Todos los detalles de esta cirugía

El primer paso es mantener un encuentro con el doctor para que analice el caso en particular y que establezca una valoración y un diagnóstico sobre cuál es nuestro grado de alopecia o la identificación del problema capilar que tenemos. Una vez que el doctor identifica que se puede realizar el trasplante capilar, el paciente se realiza una analítica que, desde el punto de vista médico, confirme que es apto para la intervención. Y finalmente, el paciente acude a la clínica.

¿Existe alguna condición previa para que alguien no pueda hacerse un injerto? (Pablo Naranjo)

El único supuesto en el que no podría realizarse un trasplante capilar es cuando la zona donante no es de calidad, es decir, no tiene densidad capilar suficiente para poder extraer unidades foliculares que se trasplanten.