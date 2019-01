Isa Pantoja se olvida de Omar Montes y viaja con Asraf a Turquía

El buen rollo entre Isa Pantoja y Asraf Beno va viento en popa y a toda vela. La hermana de Kiko Rivera está disfrutando de un viajazo por Turquía con el ex concursante de 'GH VIP' y parece que, a juzgar por las imágenes, no se acuerda para nada de su ex novio Omar Montes.