El zasca de Suso a Omar Montes por su foto con una misteriosa chica: “Me fui en busca del amor”

En medio de la polémica generada entorno a una posible relación entre Omar Montes y Aurah , que ambos han desmentido, parece que la relación entre Suso Álvarez y Omar Montes no está pasando por su mejor momento. El cantante ha compartido una foto con una misteriosa chica y Suso nos ha sorprendido a todos enviándole un dardo muy directo al también exconcursante de ' GH VIP'.

Todo ha comenzado cuando Omar Montes ha decidido compartir una foto junto a una piscina con una misteriosa chica morena. Aprovechando su viaje a Medellín, el artista posaba junto a ella y compartía la foto con el siguiente texto: "Yo me fui pa' Medallo en busca del amor, pero soy bien cabr** y me compré una glock 😈".

Rápidamente, la publicación se llenaba de comentarios, entre los que hemos encontrado muchos que recalcan un gran parecido entre la chica que aparece junto a Omar Montes y Chabelita, con la que ha protagonizado una de las relaciones más sonadas de los últimos tiempos. Por si fueran pocos los comentarios que recibía la publicación, hay uno en concreto que no hemos podido pasar por alto, el de su excompañero de 'GH' Suso Álvarez. Suso nos sorprendía a todos escribiendo lo siguiente: "Me voy a tener que poner a cantar 🙌😎🔝". ¿Estará insinuando Suso que si no fuera por su faceta musical esa foto nunca habría podido tener lugar?