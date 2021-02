"En mi mente todos aquellos que participaron de esta cacería política que nos arrebató a la mejor Presidenta de la Comunidad que tendremos jamás. En mi mente todos esos que le retiraron el saludo , que le deben sus actuales puestos políticos y que me "recomendaban" no defenderla en público. ¡Cobardes! Lo fuisteis... ¡lo seguiréis siendo! Mi abrazo a su familia que ha sufrido como nadie sabe. Te quiero, te queremos @cristinacifuentes", concluye en su carta.

Aunque la exconcursante de 'Supervivientes' reniegue ahora de su participación en el Partido Popular, en el que estuvo trabajando durante un año, no ha podido dejar pasar la ocasión de apoyar públicamente a su compañera. Pero esta no ha sido la primera vez que lo hace y, a buen seguro, tampoco será la última.

"Amiga, te quiero. Me da igual lo que escribáis, os bloquearé. Es mi amiga con mayúsculas. Jamás me ha soltado la mano, yo jamás se la soltaré. Muchos le deben todo y le han dado la espalda política y personalmente. Cuando esos caigan, que caerán, estarán solos. ¡Ella no! ", escribía en 2019 en su cuenta de Twitter.

"No tengo enfrentamientos con nadie. Lo que me pidieron, cuando me lo pidieron, cumplí con creces y se acabó. No aspiro a ser política, jamás pedí ni soñé con cargo alguno. Tengo mi vida, mi trabajo, soy libre y seguiré como siempre he hecho diciendo lo que pienso", eran las palabras que escribía en Twitter tras su salida del partido, donde estuvo trabajando mano a mano con la sucesora de Cifuentes.