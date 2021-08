Jesús Calleja habla de Ganesh, su hijo: "Se ha convertido en mi mano derecha"

El presentador de 'Planeta Calleja' conoció a su hijo durante un viaje a Nepal

Ganesh tenía tuberculosis y Jesús Calleja decidió llevarlo a España para curarlo y adoptarlo

Jesús Calleja ha concedido una entrevista en la que ha hablado con el corazón en la mano sobre Ganesh, su hijo al que conoció durante un viaje a Nepal. Un joven que, por aquel entonces, estaba enfermo de tuberculosis al que el presentador de ‘Planeta Calleja’ ha salvado la vida.

El aventurero por excelencia de nuestro panorama televisivo ha dejado a un lado a los ‘vips’ que exploran el mundo en su programa para convertirse en el protagonista de una profunda entrevista que ha concedido a la revista ‘Semana’.

El presentador de ‘Planeta Calleja’ ha hablado como nunca antes sobre su primogénito, al que decidió adoptar tras un viaje a Nepal, donde le conoció en unas condiciones extremas. “Tenía una vida que no te voy a describir. No hubiera sobrevivido si no hubiera sido por mí”, ha reconocido el televisivo, que ahora no podría imaginar su día a día sin él.

Jesús Calleja conoció a Ganesh en un viaje a Nepal

“Se ha convertido en mi mano derecha”, ha confesado el presentador de Cuatro, que se ha sincerado por primera vez sobre la relación que tiene con su hijo. “Tenemos una relación muy abierta en todos los aspectos y muy positiva. Me cuida más a mí que yo a él”, ha continuado señalando con honestidad Calleja, ha dedicado unas emotivas palabras a su hijo, junto al que no solo comparte vida, sino que también trabajo. Algo “maravilloso” para él.

Además, Jesús Calleja ha reconocido que no ejerce de padre autoritario. “La libertad y la comprensión son la bandera de mi vida. Yo no tengo que darle ninguna instrucción a mi hijo”, ha continuado señalando al presentador, al que le cambió la vida tras su viaje a Nepal.

Precisamente en el país nepalí, el destino quiso que su camino se cruzara con el de Ganesh, que estaba enfermo de tuberculosis y no tenía recursos para poder seguir hacia delante hasta que Jesús Calleja apareció en su vida.

El presentador de ‘Planeta Calleja’ ha hablado no solo de aquel momento, sino también de lo mucho que siente por él. “Los hijos son los que tienes naturalmente y los que también, por avatares de la vida, acaban convirtiéndose en tus hijos. No tengo un hijo biológico, pero lo que siento por este chaval es inmenso”, ha sentenciado el montañero que ha conseguido que cientos de rostros conocidos se embarquen en todo tipo de aventuras junto a él.

El presentador de 'Planeta Calleja', un apasionado de la aventura

Una pasión, la de la aventura, que le inculcó su padre desde su infancia. “Él era muy aventurero. Me contaba sus historias cuando era pequeño y yo me las quedaba en mi memoria. Me influenció tanto que, al final, he acabado donde he acabado”, ha reconocido el presentador, que tiene mucho que agradecerle a su progenitor.

Su programa no es más que el formato televisivo de lo que es su vida. “Mi vida no ha cambiado. Yo siempre he hecho lo mismo. Siempre me ha gustado viajar. Lo que pasó es que simplemente un día decidí que no quería que aquello solo fuera un hobby, sino también un medio de vida. Sigo haciendo lo mismo, pero ahora con famosos”, ha reconocido Jesús Calleja que, gracias a sus viajes, ha formado una preciosa familia junto sus hijos adoptivos.